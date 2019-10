Waterstof als brandstof wordt nu echt serieus genomen

Mooi is dat dit gebeurt vanuit een kraamkamer van de superjachtwereld in Eemnes. Daar ontwikkelde het team rond Sander Sinot een droomconcept voor mensen met een uitpuilende portemonnee: Aqua. Het megajacht is 112 meter lang, heeft waterstofaandrijving en toch een enorme actieradius.

Aan boord kan 40 Megawatt aan stroom worden opgewekt om de 14 gasten en 31 bemanningsleden letterlijk in luxe te laten baden. De vloeibare waterstof wordt onder lage temperatuur in vacuüm tanks opgeslagen en met brandstofcellen in stroom omgezet. Het enige restproduct is water. Aan Aqua zijn op haar vijf dekken nog veel meer innovaties te ontdekken.

Voor u en mij waarschijnlijk niet te betalen. Maar het geeft aan dat waterstof als brandstof nu echt serieus wordt genomen.

