Het wemelt van de tweedehands cabrio’s, maar waar let je op bij de aanschaf ervan?

De MG TF, met de motor achter de voorstoelen, is een puike cabrio met sportgenen. Ⓒ Martijn Bravenboer

Ultieme autovrijheid bereik je vooral in een karakteristieke cabrio. Nieuw zijn ze vrijwel uitgestorven of onbetaalbaar, maar op de tweedehands markt wemelt het van de leuke en betaalbare zomerspeeltjes. Zoals de MG TF of de Fiat Barchetta.