Met deze TikTok-tip ben je op een gezonde manier productiever

De app TikTok is lang niet alleen voor dansjes en tutorials. Regelmatig delen mensen hun kennis op de app en geven ze tips die het leven makkelijker maken. Onlangs verscheen een bijzondere productiviteitstip online.

Geen moeilijke methode

Het gaat niet om een uiterst uitgekiende planning, deep work, flow of manifesteren: deze tip gaat uit van een heel ander principe. Namelijk de vier kwarten. Wat simpelweg inhoudt dat je je dag in vier delen opdeelt.

Dat klinkt misschien vreemd, maar het kan daadwerkelijk je productiviteit en je mentale gezondheid helpen. Je begint met het opbreken van je dag in vier delen. De ochtend en late ochtend bestaan respectievelijk uit de blokken vijf tot negen en tien tot één. Vervolgens heb je de middag - van twee tot zeven - en de avond, vanaf zeven uur tot je naar bed gaat.

Door je dag in partjes op te delen, kun je elk tijdsblok als frisse start beschouwen. Mis je de trein, maak je een fout op je werk of ging een afspraak niet zoals je hoopte? Dan is niet je hele dag verpest, maar slechts het tijdsblok. Daarna kun je gewoon weer opnieuw beginnen.

Echt waar

Nu kun je je afvragen: hebben TikTok’ers wel gelijk met dit advies? Metro UK vroeg zich hetzelfde af en sprak met psycholoog Joanna Konstantopoulou. “Het is de perfecte manier om te zorgen dat je niet blijft piekeren over een negatieve gebeurtenis of een blokkade in je productiviteit. Het zorgt ook dat je minder negatief denkt.” De theorie is dat je je verfrist en gemotiveerd voelt wanneer je steeds een nieuw begin hebt.

Daarnaast zorgt het volgens haar voor motivatie en enthousiasme, vooral als je thuiswerkt, depressieve gevoelens hebt of je alleen voelt. “Je kunt zelfs een stap verder gaan en elk blok een doel meegeven. Een doel qua productiviteit, maar ook een doel waarmee je voor jezelf zorgt en je beter voelt.”