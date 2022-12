Dit kun je doen tegen uitgebeten vlekken in de gootsteenbak

Ankie: „Via internet had ik een grote fles industriële antikalkmiddel gekocht. Daarmee heb gemorst in de roestvrijstalen gootsteenbak. Toen ik ’s avonds de gootsteen leeghaalde, zag ik tot mijn schrik dat er grote vlekken waren ontstaan, echt uitgebeten.”

Zamarra: Uitgebeten vlekken kunt u proberen zoveel mogelijk weg te polijsten. Kijk even wat u in huis hebt: zilver of koperpoets, Vitroclen of iets dergelijks. Of haal bij de drogist een poetssteen of een tube Peek Polish.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl