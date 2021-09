Ingmar Voerman is in de ban van de vieux

Een vieuxtje was vroeger een begrip. Maar inmiddels staan de flessen sterke drank ,verstoft en verstopt, weg te kwijnen in horecagelegenheden en drankwinkels. Een jongere generatie weet nauwelijks meer dat het drankje bestaat, laat staan hoe het proeft. Tot verdriet van Ingmar Voerman. “Vieux is zó Hollands.” Een soort ‘boevendrankje’ noemt hij het zelf. “Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het, schaamteloos, verkocht als Hollandse cognac. Maar er kwam geen druif aan te pas. Het was pure imitatie dat slechts in de verte deed denken aan het échte spul.” De Franse cognacproducenten werd dat te bont. Wat dachten die Hollanders wel. En zo werd het drankje, onder druk, herdoopt in vieux: Frans voor ‘oud’. Maar nu is het tijd voor verandering! Een jaar lang experimenteerde Voerman, samen met compagnon Jos Zonneveld, met nieuwe ingrediënten. “Je kunt wel weer een zoveelste ambachtelijke jenever of gin bedenken, maar daar zijn er al zo veel van. Vieux is een uitdaging.”

Thuis, in Amsterdam-Noord, staat al een trotse fles met zijn naam - in blauw - op het etiket. “Vroeger dacht men dat blauw óp de fles het verkleuringsproces van de inhoud zou tegengaan.” Een ‘bijgeloofje’ dat hij, met een knipoog, in ere houdt. Natuurlijk moet er, op de vroege ochtend, even genipt worden. En inderdaad, de smaak is top. “We gebruiken een Frans druivendestillaat dat gerijpt is op eikenhouten Limousin-vaten,” klinkt het trots.” Voeg daar nieuwe specerijen en kruiden aan toe en de hippere geest zit in de fles. “Sommige bekenden zeiden: ‘Waar begin je aan! Vieux is oud én ‘out’. “Maar Voerman is een doorzetter.

Tien jaar terug werd bij hem de chronische aandoening MS geconstateerd, werd hij afgekeurd en begon voor zichzelf. Na de eerste periode van achteruitgang is hij nu al zéven jaar stabiel, werkt vanuit zijn aangepaste woning en bruist nog van de energie. “Ik zit lekker in mijn vel.” Inmiddels hebben zich al de nodige betere (cocktail)bars bij hem gemeld en de crowndfundactie die hij in het leven riep loopt als een trein. Een deel van de opbrengst gaat straks naar het Nationale MS fonds “Zo hopen we een steentje bij te dragen aan een oplossing voor de ziekte.” Voerman gaat ervoor. Hoe kan het anders met een naam die ook ‘koetsier’ betekent, het koosnaampje voor de drank die hem inmiddels zo dierbaar is geworden.

