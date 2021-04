Dagrecept: Feestje in je mond met deze salade van radijs, noedels en avocado

Afgelopen maart schreef ik een verhaal over de veelzijdigheid van de radijs, die je ook warm kunt klaarmaken. In onderstaande salade uit 1 Groente in de Hoofdrol, van Georgina Fuggle (Uitgeverij Forte Culinair) gaan we toch voor de koude radijsjes.

Hoe warmer, hoe pittiger

Overigens weet u het waarschijnlijk wel: hoe warmer en zonniger het wordt, hoe pittiger die radijsjes smaken! Wie niet van pittig houdt, kan deze salade dan sowieso beter meteen klaarmaken omdat er ook gember en chilipeper in zitten... Of u laat de peper gewoon weg.

Doe de rijstnoedels en tuinboontjes in een ruime kom en schenk er kokend water over. Laat 3-4 minuten staan en giet af. Knijp de tuinboontjes uit hun vliesjes. Dan de radijs, chilipeper, avocado en munt bij de noedels en tuinbonen. Goed door elkaar scheppen. Voor de dressing gebruik je de geraspte schil en het sap van een limoen. Die meng je in een kommetje met de sesamolie, suiker, gember en vissaus. Schenk ten slotte de dressing over de salade en garneer met de zwarte sesamzaadjes.

Nodig voor 2 personen

- 75 g platte rijstnoedels,

- 75 g tuinbonen

- 75 g radijsjes (in dunne plakjes)

- 1/2 chilipeper (zonder zaadlijst, fijngehakt)

- 1 avocado (in plakjes)

- handje munt

- 1 el zwart sesamzaad

- 1 el sesamolie, 1 limoen

- 1/2 tl suiker,

- 1/2 el vissaus

- 3 cm gemberwortel (geschild en fijn geraspt)