Alles wat je moet weten om wespen te lijf te gaan

1.Eind augustus worden de beestjes extra vervelend omdat er geen larven meer zijn die vloeistof uitscheiden waarmee de wespen zich voeden. Ze gaan dan elders op zoek naar zoetigheden.

2. U kunt wespen uit uw huis houden door horren voor ramen en deuren te plaatsen. Ook blijkt dat etherische oliën als theeboom, citroengras, sinaasappelboom en zwarte peper goed werken als afweermiddel.

3. U kunt wespen ook vangen met een wespenval. Die kunt u kopen, maar ook eenvoudig zelf maken van een plastic frisdrankenfles. Knip de fles doormidden en vul hem met een mengsel van limonade en bier. Zo vangt u alleen wespen en geen (nuttige) bijen. Zet de schenktuit op z’n kop in de fles, zo kunnen de wespen wel naar binnen maar niet meer naar buiten.

4. Heeft u een wespennest in de tuin, probeer het dan niet zelf weg te halen of af te sluiten! Schakel een deskundige in.