Van je eigen bloemen kweken tot minder onderhoud: vijf tuintrends op een rij

De tuinexperts van WOLF-Garten zien dat tuinbezitters duurzaamheid belangrijk vinden en tegelijkertijk ook verlangen naar een gezonde en ’gelukkige’ tuin. Zij hebben de vijf grootste trends op een rij gezet. Komen ze:

Tuintrend 1: Je eigen boeket kweken

De lokale bloemist blijft populair, al denken we bewuster na over ‘even een bloemetje’ kopen. De bloemenbrachte houdt hiermee rekening door zo veel mogelijk bloemen van eigen boden te promoten. Wil je het écht dichtbij huis houden, dan kun je ook zelf de mooiste bloemen te kweken.

Om zo lang mogelijk van bloemen in huis te genieten is het belangrijk ze altijd in een schone vaas met (niet te veel) schoon water te zetten en de stengels schuin af te knippen.

Tuintrend 2: Happy garden, happy life

In de tuin wordt gezocht naar meer kleur en levendigheid. Respect voor de natuur is daarbij belanrijk.

De laatste jaren werd de tuin al steeds meer een plek voor ontspanning. De komende tijd zal de tuin ook meer een soort atelier worden waar we ons creatief kunnen uiten. Voor de een is dat letterlijk met de voeten in de modder gaan staan, voor de ander is dat een beetje aanmodderen met potjes en plantjes.

Tuintrend 3: Tuinen die tegen droogte kunnen

De periodes van droogte worden steeds langer. Dit kan problemen in de tuin opleveren en vraagt ook om een aangepast tuinontwerp en onderhoud. Zo kunnen planten als lavendel en nepeta (kattekruid) goed tegen droogte. Zorg er ook voor dat de grond regelmatig geschoffeld wordt, zodat deze los blijft en het regenwater gemakkelijker de bodem in kan zakken.

Tuintrend 4: Elektrisch

Duurzaamheid is een van de meest gebruikte woorden van de afgelopen jaren. Het is nu niet meer een kwestie van de beste bedoelingen hebben maar van daadwerkelijk een verschil maken. Minder water, stroom en gas gebruiken, spullen kopen die lang meegaan en geen grote CO2 voetdruk achterlaten. Ttuingereedschap dat werkt op benzine wordt vervangen door elektrisch gereedschap.

Tuintrend 5: Meer tuin, minder onderhoud: oftewel smart cleaning

De tuinen worden groener, maar tegelijkterijd willen veel mensen ook dat ze onderhoudsvriendelijk zijn, onder meer door tijdgebrek. Om de duurzame tuin eenvoudig te kunnen onderhouden, wordt vaker handig en elektrisch gereedschap gebruikt. Denk hierbij aan een een elektrische bezem met een accu.