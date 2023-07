Reistip: laat die hotelslippers vooral niet liggen!

Hotelslippers worden in veel hotels aangeboden om gasten extra comfort en ontspanning te bieden na een lange dag sightseeing. Maar er is ook een andere reden waarom ze worden uitgedeeld: het dragen van de wegwerpslippers kan de vloer beschermen tegen vuil en beschadiging.

Eerlijk is eerlijk: ze zijn niet super mooi, zitten in de meeste gevallen niet lekker en de kwaliteit kan vaak tegenvallen. En toch is het zonde om ze niet mee naar huis te nemen, zo adviseert Caroline McGuire, een Britse reisjournalist.

McGuire vertelt in The Sun dat zij de hotelslippers altijd meeneemt zodra haar verblijf in het hotel erop zit. „Ze zijn namelijk erg handig als je moet reizen”, stelt ze. De Britse haalt de slippers namelijk uit haar tas zodra ze in het vliegtuig terug naar huis zit. „Ik vind het niet fijn om in het vliegtuig mijn schoenen aan te houden, maar de vloer in het vliegtuig is niet altijd schoon dus dan draag ik de pantoffels.”

McGuire geeft toe dat de kwaliteit van de slippers niet al te best is, maar: „Eén paar gratis pantoffels heb ik toch nog tijdens vier reizen kunnen dragen.”

Toilet

Moet je tijdens de vlucht overigens naar het toilet, dan is het wel verstandig om weer je schoenen aan te trekken. Een steward die werkzaam is bij een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vertelde eens aan Insider dat dat alles te maken heeft hygiëne. Volgens de steward is het op zich niet zo’n probleem als je met enkel je sokken aan of met blote voeten in je stoel zit, maar in de rest van de cabine en vooral in het toilet is het wel zo slim om je schoenen aan te hebben. „Ik zie regelmatig passagiers op blote voeten door het vliegtuig lopen. Wat je op de vloer van de wc ziet liggen, is meestal geen water.”