Oude schuur wordt designwalhalla

Het werd een schuur aan een hofje in Utrecht, onzichtbaar vanaf de straat en in een oase van rust. Het was in 1890 het allereerste pand in de buurt rond het Wilhelminapark en diende ooit als schuur. Na de oorlog werd het een opknapplek voor paardenkarren, totdat de vorige bewoners er een huis van maakten.

Binnen komen twee werelden samen: die van Margriet als ontwerper/ondernemer in de designwereld met haar kunst en designobjecten en de muziek van Giorgio. Liefst drieduizend platen staan in de kast tegen de wand in een bijkamer. Natuurlijk zijn er ook twee draaitafels, verzonken in een oude werkbank. Een idee van Margriet met haar oog voor design. Datzelfde geldt voor de muziekboxen van Sander Mulder. Honden zonder hoofden waaruit geluid komt: de Woofers.

Het is kenmerkend voor hun stijl: nostalgisch, maar edgy. Margriet: „We hebben veel typische dingen. Een lamp van Ghassan Salamé, een ontwerper uit Beiroet. Is-ie mooi? Ik weet het oprecht niet, het is een groot gek ding. We houden van items waar je lef voor moet hebben.”

Vintage

De vintage posters van de markt in België zijn daar ook een voorbeeld van. „We wilden iets met de muur in de woonkamer. Ik stuitte op Belgische schietposters die de politie gebruikte om op te oefenen. Drie mannen met een geweer in jaren 70-stijl. Voor dat geweer kun je ook iets anders plakken zodat ze een camera of een blikje Cola vasthebben. Ook weer zo frappant.”

Het masker uit Sri Lanka van een reis heeft bijna overal gestaan. „Ik wilde het niet ophangen, maar het trok me wel aan, het had wederom iets gekkigs met alle kleuren. Het vond vanzelf een plek in de woonkamer.” Het oude kassabord uit een circus, gevonden in Frankrijk, is ook zo’n voorbeeld. En aan de kamelenketting aan de muur in het trapgat hangt ook een verhaal. „Enkele jaren geleden trokken we met de Toeareg nomaden door de Marokkaanse woestijn. De kralen van de ketting dienen in de woestijn als betaalmiddel.”

Met praktische meubels heeft Margriet minder.

„We hebben een ruime bank in de grote ruimte. Hij is merkloos, het ging erom dat we er met z’n allen in konden liggen.” De keukentafel is gemaakt door een bevriende timmerman, de poten komen uit een machinefabriek in New York, zij vond ze in België. De stoelen eraan zijn van Maarten Baas en aan de andere kant staat een zelfgetimmerde bank.

Dan is er nog de smalle hoge kast in de woonkamer. Ze had hem al bij ontwerper Piet Hein Eek gezien, als onderdeel van een driedelige kast. Hij werd alleen als geheel verkocht. Twee jaar lang vroeg ze Eek er eentje te verkopen. Uiteindelijk ging hij overstag en bleek de kast perfect te passen. Alsof het zo moest zijn.

„Zo heeft alles een herinnering. Er komen dingen bij, er gaan dingen weg. Dit huis is een dagelijkse vorm van inspiratie.”