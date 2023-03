Dagrecept: romige tagliatelle met boerenkool

Het mag dan wel lente zijn, boerenkool kun je het hele jaar door eten, en dan doel ik op de groente zelf, niet zo zeer op de stamppot. Hij is lekker in ovenschotels, quiches en ook in pasta. Neem deze tagliatelle bijvoorbeeld van Georgina Fuggle uit 1 Groente in de Hoofdrol.