Zoveel vliegtuigen vliegen er in de lucht op elk willekeurig moment

Nouja, hoeveel vliegtuigen er précies in de lucht bevinden, hangt natuurlijk af van meerdere factoren en fluctueert van minuut tot minuut omdat er vliegtuigen opstijgen en landen. Maar experts van FlightAware, een softwarebedrijf dat vluchten volgt, geeft enige helderheid.

FlightAware stelde in 2017 vast dat er op een willekeurig moment gemiddeld 9.728 commerciële vliegtuigen in de lucht vlogen. „Door de pandemie zien we in 2021 en in de eerste maanden van dit jaar zo’n 10.000 tot 20.000 vluchten per dag minder. Dat is ongeveer 10% tot 20% minder dan vóór de pandemie”, zegt FlightAware-woordvoerder en voormalig piloot Kathleen Bangs tegen website Travel + Leisure.

Op basis daarvan schat FlightAware dat er op dit moment (of elk willekeurig moment) tussen de 7.782 en 8.755 commerciële vliegtuigen vliegen. In de zomermaanden en in het vakantieseizoen ligt dat gemiddelde uiteraard hoger.

FlightAware volgt vluchten door middel van een technologie genaamd Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). De meeste vliegtuigen zijn tegenwoordig uitgerust met ADS-B-transponders die automatisch gegevens zoals hun locatie, hoogte en luchtsnelheid doorgeven aan onder andere luchtverkeersleiders. Met de openbare gegevens gaan Bangs en haar collega’s vervolgens aan de slag. „We kunnen vluchten overal ter wereld volgen, zelfs die over ontoegankelijke gebieden zoals over uitgestrekte oceaan, grote woestijnen en de noord- en zuidpool vliegen”, zegt Bangs.

Zelf volgen

Wil je zelf vluchten volgen? Daar zijn een paar handige apps voor. Zo kun je onder andere (gratis) Flightradar24 en Plane Finder raadplegen.

Flightradar24 heeft zelfs een zogenaamde augmented reality-modus: zie je een vliegtuig, dan hoef je alleen maar de camera op je telefoon op het vliegtuig te richten. Vervolgens zie je dan het vluchtnummer en de bestemming waar het toestel naartoe vliegt.