Rotterdamse barbiers Bertus en Leen: ’Het was nooit de bedoeling zo groot te worden’

Ⓒ foto’s Mark Uyl

Hoe verder van huis, hoe beroemder ze zijn. Bertus en Leen van de Rotterdamse barbiershop Schorem reizen de hele aardbol over om hun knipkunsten te vertonen. Deze week verschijnt het (jongens)boek over hun bizarre avontuur. Een gesprek over succes, een pestverleden, drugs en hun bijzondere band. „Ik ga door het vuur voor hem. En daarna trap ik hem er lekker weer in terug.”