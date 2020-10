Huishoudexpert Zamarra: Dit is de juiste frequentie voor de was

Regelmatig krijg ik vragen over hoe vaak spullen gewassen moet worden in de wasmachine. Zo raad ik aan om beddengoed tenminste iedere twee weken te wassen, of wekelijks als u veel transpireert.

Hoofdkussens en dekbedden nemen behoorlijk wat transpiratievocht op en zijn daardoor een aantrekkelijke plek voor huisstofmijten. Iedere zes maanden wassen, bij voorkeur op zestig graden, is dan ook geen overbodige luxe. Als u onder de kussensloop een kussenbeschermer (molton) gebruikt, kunt u deze maandelijks wassen en het hoofdkussen jaarlijks.

De handdoeken in de badkamer kunt u twee tot drie keer gebruiken voor u ze moet wassen. Hang ze tussendoor te drogen. Washandjes moeten al na een keer gebruik gewassen worden.

Vaatdoekjes kunnen, zeker als ze nat op het aanrecht hebben gelegen, veel bacteriën bevatten. Verschoon het doekje dagelijks, droog het op een rekje en gooi het in de wasmand. Theedoeken kunnen, mits ze na gebruik goed gedroogd worden, twee tot drie dagen mee.

Nieuwe kleding, handdoeken en beddengoed moet u voor het eerste gebruik wassen.

