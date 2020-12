Net echt, maar dan thuis: interactief fietsen gaat als een trein

Interactieve indoortrainers zijn niet aan te slepen. Wie er nu nog eentje van een gerenommeerd merk wil kopen, sluit achter in de rij aan. In sommige winkels is de wachttijd opgelopen tot februari. Een grotere vraag voor dit seizoen was ingecalculeerd, maar geen leverancier of fabrikant had durven denken dat die zo overweldigend zou zijn.

De populariteit is te verklaren, stelt wielertrainer Harry Dohmen van The Cycling Expert, gespecialiseerd in indoorfietsen. „De vroegere rollentrainers waren saai. Je zette je racefiets op de rollen, waarbij je achterband tegen een cilinder begon te wrijven om weerstand te ervaren. Er viel weinig te beleven.”

„Nu is het anders met direct drive trainers. Daarbij haal je het achterwiel uit je racefiets en leg je je ketting op de cassette van de trainer. Je schakelt zoals je buiten doet. In combinatie met accessoires kun je niet alleen de weerstand, maar ook de hellingspercentages en luchtweerstand simuleren. De ontwikkeling aan de softwarekant zorgt voor nóg meer beleving. Je fietst in virtuele werelden met dank aan apps als Zwift, Rouvy, FulGaz en Sufferfest. Indoorfietsen zit nu heel dicht op de ervaring van een buitentraining.”

Dohmen ziet twee groepen die voor een smarttrainer kiezen: degenen die in wintertijd in beweging willen blijven en voor hun plezier een paar keer per week op de trainer stappen. Daarnaast de groep prestatiegerichte fietsers met trainingsschema’s. „Bij het trainen zijn er drie belangrijke elementen: uithoudingsvermogen, spierkracht en beensnelheid. Al deze zaken kun je op een smarttrainer prima verbeteren.”

Materiaal

Indoorfietsen vraagt om gedegen materiaalvoorbereiding. In de eerste plaats is ventilatie belangrijk. „Als je buiten fietst, word je gekoeld door de rijwind. Bij een stationaire opstelling is dat natuurlijk niet het geval. Je kunt een raam openzetten, maar dat is waarschijnlijk niet voldoende. Gebruik daarom een ventilator. Of een speciale ventilatie-accessoire die aan je hartslag is gekoppeld. Ventileer je niet, dan rijd je al snel met een hoge hartslag omdat het hart veel moeite moet doen om het lichaam te koelen.”

Je gaat hoe dan ook zweten – en veel ook. Kleed je dus niet te warm aan. Een wielerbroek en baselayer die de lichaamstemperatuur reguleert, zijn vaak al voldoende. „Plaats een mat onder je trainer. Anders is het laminaat tegen het einde van de winter naar z’n grootje. Leg een handdoek over je stuur en smeer boutjes en moertjes met een beetje vaseline in ter bescherming tegen de zweetdruppels”, zegt Dohmen.

„Zorg ervoor dat je bij aanvang twee volle bidons binnen handbereik hebt. Want je verliest echt veel vocht, soms meer dan een liter per uur. Geloof je dat niet? Weeg jezelf dan maar eens voor en na een indoortraining.”

Om de beleving in de virtuele fietswereld te optimaliseren, is een wat groter scherm gewenst. Die plaats je voor de fiets. Bij een app als FulGaz die natuurgetrouwe beelden biedt, kun je de beklimming van bijvoorbeeld de Mont Ventoux zo echt mogelijk laten lijken. Zeker als je de indoortrainer en app gebruikt om te route van een volgende fietsuitdaging alvast te verkennen, kan een groot scherm een plus zijn.

Pas op!

Tegelijkertijd bestaan er valkuilen, stelt Dohmen. „De grootste is misschien wel verslaving en altijd op hoge intensiteit fietsen en daaraan gekoppeld overtraining. Gewoon omdat je geprikkeld en gemotiveerd raakt, ook door anderen in je virtuele fietsomgeving. Je hebt bij sommige apps zoals Zwift de mogelijkheid om met elkaar te chatten en af te spreken.”

Hij raadt aan zoveel mogelijk variatie aan te brengen. „Als je drie keer per week op je trainer stapt en je telkens gemiddeld 180 watt aan vermogen trapt bij een cadans van negentig omwentelingen per minuut, dan kom je niet veel verder. Het lichaam is lui en raakt eraan gewend. Doe ook eens een kracht- of duurtraining of training waarbij de cadans in blokjes oploopt. Als je veel kracht in je ’poten’ hebt en je veel omwentelingen per minuut kunt maken, dan leidt dat tot hogere wattages. Ingewikkelder is het niet.”

Waarheidsgetrouw

A-merken met smarttrainers doen er alles aan om de indoorsessie zo echt mogelijk te laten lijken. Wahoo biedt bijvoorbeeld de Kickr-trainer in combinatie met accessoires aan. Een daarvan is de Climb. Je haalt het voorwiel uit de fiets en bevestigt de voorvorkpoten in de Climb-houder. Zodra je tijdens je training begint te klimmen, voel je niet alleen de weerstand toenemen, maar komt de fiets ook in een schuine positie te staan. De Headwind is een ventilator die harder of zachter blaast op basis van je snelheid of hartslag.

Leuke apps

1. Zwift is wellicht de meest gebruikte van allemaal. Je rijdt individueel of samen in social rides en wedstrijden in een fictief landschap, bijvoorbeeld Watopia. Als je samen rijdt, kun je van het slipstream-effect profiteren.

2. Bij het platform Bkool krijg je een keur aan routes voorgeschoteld die je virtueel kunt fietsen. Op het scherm valt te wisselen tussen een 2D- en 3D-kaart en een real-life-video van een route.

3. Sufferfest maakt gebruik van videobeelden, niet zelden afkomstig uit wielerwedstrijden. Deze applicatie biedt verschillende tests die je helpen je sterke en zwakke punten in kaart te brengen.

4. De software van Rouvy biedt een groot aanbod aan routes met videomateriaal uit de hele wereld. Je rijdt op deze virtual-reality-routes of je gaat voor een work-out.

5. TrainerRoad focust zich op een groot aanbod aan intervaltrainingen en gefundeerde trainingsschema’s. De trainingsdoelen worden in tekst uitgelegd. Je ziet dus geen grote animaties.