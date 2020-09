Recept van de dag: ricotta en basilicum

Nodig voor twee personen:

200 gr gedroogde pasta naar keuze

2 eetl olijfolie

150 gr ricotta

8 grote groene olijven, ontpit en fijngehakt

Rasp van 1 citroen

2 eetl fijngesneden blaadjes basilicum

Zout en zwarte peper

Bereiding:

Welke pasta vind jij lekker? Ik zou voor dit gerecht krullen of schelpen nemen. Daar plakt lekker veel aan. Maar gebruik vooral wat jouw aanspreekt.

Je neemt ricotta, dat is niet meer dan gestolde room. Liefst even bij een kaaswinkel halen. Meng met de ontpitte groene olijven. Even fijnhakken. Ja, neem maar van die grote groene olijven. Hak het basilicumblad fijn. Heb je een plant in de tuin, haal er dan ook bloempjes af om op het laatst over het gerecht te strooien.

Meng ricotta met olijven, met basilicum, met de citroenrasp en de olijfolie. Giet de pasta af maar bewaar een grote soeplepel kookwater. Doe de ricotta bij de pasta, schep om en om, doe er steeds een beetje van het hete kookwater bij tot de kaas/room heerlijk om de pasta zit. Zout nu, een heel klein beetje, vooral verse peper, zwart. Nog even met je bordje de tuin in en naar binnen slurpen. Zo neem je afscheid van de zomer!