Recept van topkok Stefan van Sprang: slavink van langoustine

Nodig (voor 4 personen)

12 langoustines

12 plakjes rookvlees (van goede slager)

2 scheuten arachideolie

50 gr roomboter

3 aardappels

1 eetl geraspte mierikswortel

2 eetl crème fraîche

2 sneetjes boerenbruin

1 scheut knoflookolie

1 stengel bleekselderij

100 gr ijssla

zout

Bereiding:

Kook aardappels in ruim zout water, druk door de pureeknijper en laat afkoelen. Meng puree met mierikswortel en crème fraîche en roer tot een gladde aardappelcrème. Snijd brood in dobbelstenen, bak kort met knoflookolie in de koekenpan. Laat deze croutons op keukenpapier uitlekken. Schil rauwe bleekselderij en snijd in schuine dunne plakjes. Zout langoustines en bak de rugkant op hoog vuur in arachideolie goudbruin. Voeg boter in klontjes toe en wals daarin de langoustines voorzichtig gaar. Vouw plakjes rookvlees in de lengte dubbel en rol daarin de langoustines als een ’slavink’. Verdeel aardappelcrème over vier borden en leg de lauwwarme langoustinerolletjes erop. Schep daar bakvet als jus overheen en garneer met croutons, selderij en plukjes sla.