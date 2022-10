Oproep: wat zijn uw (reis)plannen voor de herfstvakantie?

Mocht u de koffers pakken; waar gaat de reis naartoe? Maakt u een verre reis of blijft u iets dichterbij huis? Misschien maakt u wel een leuke stedentrip in Europa of eigen land? Wat bent u van plan om er allemaal te ondernemen?

Of blijft u lekker in eigen land en vult u de dagen onder meer met wandelingen in het bos? Gaat u naar een museum, een pretpark of de bioscoop? Of is de herfstvakantie voor u het ideale moment om klussen op te pakken in huis?

Wellicht had u reisplannen, maar heeft u die toch maar op de lange baan geschoven omdat u het de komende tijd zuinig(er) aan wil doen vanwege de hoge energieprijzen.

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.