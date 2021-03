Kilo’s modder zijn al de lucht in gegaan in de Monster Energy Supercross van 2021 en dat kan nu ook vanuit je huiskamer met de officiële game van de sport. De vierde game in de serie biedt je een realistische race-ervaring, maar wel een die je het vuur behoorlijk aan de schenen legt!

Wat is het?

Spreek een Motorcross-fan aan en die zal je vertellen dat deze sport iets heel anders is dan waarmee Max Verstappen en Lewis Hamilton elk jaar hoge ogen gooien. Waar Formule 1 om pure snelheid draait, gaat het bij Motorcross om schreeuwende motoren, sprongen, behendigheid en vooral ontzettend veel modder. Coureurs vliegen letterlijk meters door de lucht en rijden in het Monster Energy AMA Supercross FIM-kampioenschap in Amerika van de ene naar de andere sprong op de meest diverse banen. Het is smullen van de bovenste plank om een wedstrijd te zien, maar om het te beleven op de nieuwste generatie consoles is nog net even wat intenser, bewijst Monster Energy Supercross 4: The Official Videogame.

In de game word je net als in sportgames zoals FIFA en Formule 1 ondergedompeld in de wereld van de sport op een redelijk realistische manier. Je krijgt de mogelijkheden om je eigen rijder aan te maken, compleet met een rugnummer en een aangepaste crossmotor om vervolgens in de carrièremodus je digitale sportcarrière een aftrap te geven. Onderweg krijg je te maken met bekende racers die verslagen moeten worden op de 17 verschillende circuits in 11 stadions om aan het einde van de rit kampioen te worden. De game biedt je daarnaast de mogelijkheid in losse races te rijden met je favoriete coureur of het online tegen de rest van de wereld op te nemen in een race of toernooi. Er is voor iedere crossfanaat wat wils.

Is het wat?

Terwijl je online of offline direct een race in kunt springen, staat de carrièremodus van de game in de grootste spotlight. Deze modus is ontzettend uitgebreid en brengt je via de Futures naar de Rookie-klasse. Als je tussen de groentjes kunt zegevieren en iedereen als een ware Speedy Gonzales achter je laat, stroom je door naar de Pro-klasse, maar daarvoor moet je wel van goeden huize komen.

Monster Energy Supercross is namelijk een behoorlijk moeilijke game. Dat moet ook wel, want er is nog nooit iemand zonder ervaring op een motor gestapt om de dingen te doen die je in deze game doet. Timing en goed inschattingsvermogen zijn essentieel in de sport en dus ook in de realistische motorracegame. Eén verkeerde beweging en je hapt in het zand, soms tot frustratie aan toe. Want een keer vallen kan een laatste plaats betekenen, net als dat een verkeerd gespeelde bal een tegendoelpunt kan opleveren tijdens een voetbalwedstrijd.

Nee, de game is niet voor starters met een puntenrijbewijs gemaakt, al zijn er wel genoeg opties om je leven wat makkelijker te maken. Automatisch schakelen en balanceren nemen je bijvoorbeeld wat werk uit handen, al doet dit voor je gevoel niet altijd even veel. Toch moet je bij elke sprong weer opletten wat de baan je brengt en hoe je moet landen om uiteindelijk winnaar te worden. Voor gevorderden biedt de Monster Energy game juist weer allerlei opties om van te smullen. De motor is vlak voor een race geheel naar wens aan te passen, waardoor fanaten goed de diepte in kunnen met de game en in kunnen spelen op de veranderende weersomstandigheden die het spel biedt. Daarnaast doen de nodige, vrij te spelen, vaardigheden, een duit in het zakje als het op diepgang aankomt, al blijft het vooral beperkt bij betere remmen, meer balans en strakker bochtenwerk.

Plus en minpunten

+ Veel verschillende modi

+ Veel te sleutelen voor fanaten

+ Officiële banen en coureurs

Ontzettend moeilijk

Toegankelijkheid voor beginners kon beter

Conclusie

Voor echte zandhazen die een flinke uitdaging zoeken is Monster Energy Supercross The Official Videogame 4 een game om van te smullen. Het spel is compleet met alle coureurs en banen en biedt de mogelijkheid om zelf een digitale carrière te beleven en off- en online flink te scheuren in allerlei opties. Voor beginners zit er alleen wat zand in de motor doordat het spel niet echt toegankelijk is gemaakt. Zij zullen eerst flink wat Monster Energy energiedrank moeten drinken tijdens oefeningen om écht mee te kunnen doen in deze uitdagende game.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL.