Veel zomervakanties zijn al geboekt, maar: ’Eerst zien, dan geloven!’

Ontzettend veel reacties op onze vraag of u al een zomervakantie heeft geboekt. Samenvattend kunnen we wel stellen dat velen dat al hebben gedaan, al geldt: eerst zien, dan geloven!

Zo heeft Carine Rijnen een paar weken geleden toch geboekt. „We willen half september naar Corfu vliegen. Voorlopig een mooi vooruitzicht, hopelijk kan het dan.”

Gerrit Bos heeft zijn zinnen gezet op een verre vakantie. „Wij hopen met de zomer richting Azië te kunnen. Zo niet, dan blijven we weer gewoon thuis.”

Anderen reizen liever als ze eenmaal tegen corona zijn gevaccineerd. „Ik wil wel weer op reis als ik gevaccineerd ben. Eerst wil ik mijn geld van de Corendon-voucher terug. Ik wacht er al bijna een jaar op, schandalig!” schrijft Inca de Graaff.

Jeroen van den Kieboom wilde vorig jaar zijn vriendin Bianca op Santorini ten huwelijk vragen. „Ik had alles al bedacht. Diner op het strand en daar het aanzoek. Helaas ging dat niet door. Ik heb haar daarna wel via All you need is love gevraagd. We hebben de reis uitgesteld tot mei 2021 maar denken niet dat we dan kunnen. We wachten rustig af.”

Cruise vanuit Italië

Mijn vrouw en ik gaan eind juli met het vliegtuig naar Italië (Triëst). Daar nemen wij een cruise naar Amsterdam. Wij zijn dan drie weken onderweg. Het hotel en de cruise boot zijn geboekt, het vliegtuig nog niet.

R. Sloots

Zomer 2022

Normaal zat een zomervakantie in de planning. Toch hebben we pas voor volgend jaar met de kids en schoonzoon 14 dagen Griekenland geboekt. Neem aan dat het corona-gedoe dan voorbij is.

Arturo Rosa Gastaldo

Klein beetje hoop

In mei 2020 hebben we besloten om een camperreis naar Canada te boeken voor de zomer van 2021. In september 2020 hebben we nog steeds met goede moed de vliegtickets vastgezet. Ergens hebben we nog steeds een heel klein beetje hoop dat het dit jaar kan doorgaan.

Astrid Booi

Zonnig Israël

Wij willen net als vorig jaar (toen ging het niet door) wederom in september naar Israël voor een zonnige vakantie. We verwachten dat zowel Nederland als Israël dan zijn gevaccineerd. We schatten daarom in dat een vakantie in 2021 weer mogelijk zal zijn.

Arjan ter Avest

Vraagteken

In 2019 hebben we een cruise geboekt voor juni 2020 maar deze ging niet door vanwege corona. Hiervoor kregen we vouchers in de plaats. Deze hebben we afgelopen juli ingewisseld voor dezelfde reis in juni 2021. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het maar de vraag of deze doorgaat.

Gerrit De Man