Dagrecept: kabeljauw gewikkeld in pancetta

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Ik was onlangs op Terschelling waar ik heb genoten va het eiland, het mooie weer en verse schaaldieren. U leest hier zaterdag meer over. Zo genoot ik van een goed gevulde visstoof waar je in de Randstad de hoofdprijs voor betaalt! Geïnspireerd door de vis deze kabeljauw in pancetta, uit Foolproof Vis (Becht) van Libby Silbermann.