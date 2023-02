Zo creëer je je eigen binnentuin

Een van de trends van komende lente is een eigen binnentuin maken, zo signaleren de experts. Wees niet bang dat je direct de hele tuin naar binnen moet slepen, het kan ook subtiel.

Allereerst door kleur: groen staat uiteraard voor natuur, maar geeft een wand meteen een frisse uitstraling. Meubels gemaakt van de rotanpalm, een boom uit het tropisch regenwoud die op verantwoorde manier voor tafels, lampen en manden wordt benut, passen eveneens goed bij de trend. Natuurlijk afgemaakt met het nodige echte groen van (droog)bloemen en planten.

Om die echte binnentuin te creëren, kies je voor planten variërend in grootte, hoogte en kleur en zet je ze in groepjes bij elkaar. Speel ook met de soorten potten waarin ze worden gezet. De keuze is reuze: van rotan tot hout en van glas tot keramiek.