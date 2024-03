Photoshop blunders: deze beroemdheden sloegen de plank mis

Dat foto’s op social media vaak mooier worden gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn, is al langer bekend. Maar sommige beroemdheden leggen het er wel heel dik bovenop. Dit was afgelopen weekend het geval bij Kate Middleton die een foto postte met haar kinderen ter ere van moederdag. De oplettende kijker ontdekte al snel eigenaardigheden in de foto. Zo miste de jongste prins Louis een halve vinger en had de rok van dochter Charlotte een rare uitstulping. Na bakken van kritiek bekende de prinses van Wales dat ze geëxperimenteerd had met photoshop en bood vervolgens haar excuses hiervoor aan.

Geen excuses, maar wel foto’s met slechte bewerking: ook in deze gevallen bleef de mislukte photoshop ook niet onopgemerkt.

Verdachte hand

© Instagram

Tweevoudig Grammy-winnares Ariana Grande heeft al veel overwinningen behaald in het leven, maar op het punt van fotobewerking laat ze wat te wensen over. Het is moeilijk te zeggen waar het precies mis is gegaan, maar overduidelijk is dat haar hand niet in verhouding staat met de rest van haar lichaam. Er doen al langer verhalen de ronde over een fysieke transformatie die de zangeres zou hebben ondergaan, maar dat doet niets af aan deze mislukt bewerkte foto.

Poetsbeurt

Alhoewel het krijgen van rimpels onvermijdelijk is wanneer je ouder wordt, poetst Kris Jenner ze toch het liefst weg. In een foto samen met sterrenkok Gordon Ramsay is overduidelijk te zien dat Jenner haar rimpels heeft weggeshopt. Dit werd ook nog eens bevestigd doordat Ramsay dezelfde foto, maar dan onbewerkt, op zijn account plaatste.

Lichaamsroof

Een heel opmerkelijk geval van fotobewerking is wel die van popster Madonna. In 2021 plaatste de wereldster een foto op Instagram om haar nieuwe album ’Rebel Heart’ te promoten. Volgens beschuldigingen zou Madonna voor deze foto haar eigen hoofd op het lichaam van TikTokker Amelia Goldie hebben geplakt. In een poging om helderheid te krijgen over de situatie heeft Goldie de popster opgebeld, maar reactie heeft ze nooit gekregen. Zowel bij fans als Goldie zorgde de situatie voor veel verwarring.

Kromme kast

Ook in de nabewerking van een Instagram foto van Britney Spears is het misgegaan. De zangeres poseert voor de spiegel in haar iconische outfit van de baby-one-more-time muziekvideo. En hoewel de outfit goed is gelukt, is een poging tot photoshop mislukt. Met het bewerken van haar taille heeft de kast achter haar een kromme vorm aangenomen.

Opvallende auto

Dit voorbeeld van Kim Kardashian kan niet in het rijtje ontbreken. Met 364 miljoen volgers gaat een fout in de bewerking niet onopgemerkt voorbij. Nu maakte Kim het haar volgers met deze foto ook niet bepaald moeilijk. De auto op de achtergrond is met de photoshop namelijk volledig kromgetrokken. Geen goede photoshop dus, maar een grappig beeld is het wel.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar er zijn nog veel meer gevallen waarbij de photoshop bij beroemdheden niet bepaald vlekkeloos is gegaan. We benadrukken dan ook graag nog een keer dat je niet alles moet geloven wat op sociale media staat.