Leestips: 3 boeken die je in één adem uit hebt

De twijfels van een depressieve tiener

Wat: roman, young adult

Uitgever: Unieboek|het spectrum

Kleine waarschuwing voor de liefhebbers van de serie Heartstopper van Alice Oseman: haar recent verschenen jeugdroman Solitaire is lang niet zo luchtig en onschuldig lief als de reeks over de tieners Charlie en Nick die op de middelbare school hun gevoelens voor elkaar ontdekken. Ook al komen zij wel voor als bijpersonen in dit boek over Charlies iets oudere zus Victoria – Tori –Spring.

Tori zit op de ’meisjesschool’ waar in de bovenbouw ook jongens zich mogen inschrijven, zoals in Engeland kennelijk gebruikelijk. Ze is een behoorlijk depressieve tiener die aan alles twijfelt. De zin van leren, het nut van vriendschappen, het doel van het hele bestaan, eigenlijk.

Dan gebeurt er iets geks op school. De computersystemen worden gehackt door een zekere ’Solitaire’. Die laat de hele dag één liedje uit de speakers klinken of roept op tot een gek feest waar dan een homofobe jongen in elkaar wordt getimmerd. Duister, we zeiden het al. Alles lijkt met Tori te maken te hebben, maar zij is zo in de war dat ze zelfs de verliefdheid van haar nieuwe schoolgenoot Michael niet aandurft. Interessant kijkje in het puberleven.

Vrolijk verder na je echtscheiding

Wat: roman, humor

Uitgever: Premetheus

In de periode na de zomervakantie schijnt het aantal aangevraagde echtscheidingen drastisch toe te nemen. Dat is niet zo’n vrolijke constatering, maar als je toch om het onderwerp wilt lachen, lees dan Maar verder gaat het goed met me van comédienne Monica Heisey.

De Canadese schrijfster van tv-scenario’s, woonachtig in Londen, debuteerde eerder dit jaar met dit geestige verhaal over Maggie wier huwelijk binnen twee jaar op de klippen loopt. Een soort Bridget Jones, maar dan voor een nieuwe jonge generatie.

Maggie is 28 jaar wanneer haar echtgenoot Jon na 608 dagen aangeeft te willen scheiden. Hij neemt de hond mee. Hoewel ze zegt dat het prima met haar gaat en zij vastberaden is wat van haar nieuwe status als ’verrassend jong gescheidene’ te maken, is het leven aanvankelijk een chaos. Ze kan de huur niet betalen, haar masterscriptie blijft maar liggen, ze gaat op stap met haar eveneens net gescheiden, onstuimige vriendin Amy, schrijft zich in op datingsites en maakt nieuwe vrienden. Niet heel verrassend allemaal, maar op een humoristische manier beschreven. Alle onzekerheden van de hedendaagse millennial over liefde en relaties zijn erin te herkennen.

Nabestaanden uit op vergelding

Wat: thriller

Uitgever: Boekerij

De nieuwste thriller van bestsellerauteur M.J. Arlidge Oog om oog staat met zo’n 600 pagina’s garant voor lekker veel spanning. Hoofdpersonen zijn zes criminelen die in Engeland de kans op een nieuw leven met een nieuwe identiteit krijgen, ondanks de wreedheden die ze in het verleden hebben begaan.

Sociaal werkster Olivia begeleidt de voormalige gevangenen bij hun re-integratie, maar het gaat mis wanneer de ware identiteit van de ex-gedetineerden wordt gelekt aan de nabestaanden van hun slachtoffers. Die voelen niks voor een ’tweede kans’; wraak en gerechtigheid is wat ze één voor één wensen, voor het onrecht dat hun familie is aangedaan.

Arlidge vertelt vanuit verschillende perspectieven, zowel vanuit de daders en de nabestaanden als vanuit de politie en Olivia. Dat geeft je de gelegenheid om je helemaal in te leven: wat zou je zelf doen als je de mogelijkheid krijgt om je op de moordenaar van een geliefde te wreken? Verdienen criminelen een tweede kans? En wie is eigenlijk degene die de ware identiteiten aan de buitenwacht lekt?