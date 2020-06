Naar de wc in de ruimte: NASA heeft je hulp nodig

Bij eerdere ruimtemissies werd er gebruikgemaakt van zeer provisorische oplossingen. Toen NASA begin jaren zestig bezig was om de eerste mensen de ruimte in te krijgen, was er nauwelijks nagedacht hoe de darmen van de astronauten zouden reageren, en hoe ze hun behoefte konden doen. Zo was in 1961 Alan Shepard, de eerste persoon in de ruimte, gedwongen in zijn broek te plassen.

Gat in de muur

Het eerste Amerikaanse ruimtetoilet, ontworpen voor Skylab in de jaren zeventig, was in wezen een gat in de muur. Tegenwoordig gebruiken astronauten op internationale ruimtestations een soort trechter waaraan een ventilator is verbonden die hun urine wegzuigt.

Bij de grote boodschap moest de ontlasting worden gevangen en ingepakt in een tas, zoals tijdens Apollo-missies. De laatste keer dat mensen op het maanoppervlak landden, in december 1972, droegen ze allemaal luiers – ook vanwege hun ruimtepakken. Het was een noodoplossing om te voorkomen dat de uitwerpselen om de ruimtevaarders zouden zweven.

200.000 euro

NASA is nu op zoek naar een toilet dat voor alle astronauten werkt – mannen en vrouwen – en zowel in microzwaartekracht als op het maanoppervlak functioneert. Onder de noemer ’Lunar Loo’, zeg maar ’maantoilet’, wordt voor het winnende idee 20.000 dollar uitgeloofd.

De organisatie wil serieus werk maken van het kleine kamertje. „Poepen en plassen zijn vanaf het begin van de bemande ruimtevlucht hinderlijke aspecten”, erkende een officieel NASA-rapport al over de Apollo-missies die in 1975 werden gepubliceerd.

Comfort

Bijna vijf decennia later, terwijl de VS zich voorbereiden om astronauten tegen 2024 naar het maanoppervlak te lanceren, hoopt het ruimteagentschap dat de kosmonauten wat comfortabeler naar de wc kunnen.

„De astronauten van nu willen niet terug naar de Apollo-tassen”, vertelt woordvoerder Mike Interbartolo aan Business Insider. „We hebben een toilet nodig dat zeven dagen moet werken op het oppervlak van de maan, en ook tijdens die reis naar en van de maan.”