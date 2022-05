Uitreiking Groene Camera: dit zijn de mooiste natuurfoto's van het jaar

De natuurfoto van Marcel van Kammen is tijdens de uitreiking van de Groene Camera, een prestigieuze prijs voor natuurfotografen uit Nederland en België, uitgeroepen tot overall winnaar. De jury van de natuurfotowedstrijd noemt de foto, uit de categorie Zoogdieren amfibieën en reptielen, „een uniek beeld”.

De jury: „De foto van Van Kammen laat geen enkele twijfel bestaan: deze veldmuizen hebben het moeilijk. Hun habitat op de kwelder is overstroomd door een noordwesterstorm en de enige plek om te schuilen is in de relatieve luwte van de pier. Veilig voor het zeewater, maar blootgesteld aan alle andere gevaren zoals de stormwind en de regen. Een prachtige foto die een bijna menselijk afzien toont door de verwaaide vachtjes en de dicht bij elkaar gekropen lijfjes. De muisjes zijn duidelijk beland op een plek waar ze eigenlijk niet thuishoren, schuilend op het ruige, door mensenhanden gemaakte grindbeton.”

Categorieën

Er zijn meer natuurfoto’s in de prijzen gevallen. De Groene Camera telt namelijk drie onderdelen: Groene Camera Natuurfotograaf van het jaar (de prijs voor de beste serie), Groene Camera Natuurfoto van het jaar (prijzen in zeven verschillende categorieën: Landschappen, Zwart-wit, Geleedpotigen en ongewervelden, Planten en paddenstoelen, Vogels, Zoogdieren, reptielen en amfibieën, Abstract) en Groene Camera Natuurtalent van het jaar (voor jongeren onder de 18 jaar.)

Landschappen: Edwin Rem

Ⓒ Edwin Rem

Juryrapport: Een ijskoude foto die laat zien dat de natuur van elk object een ijssculptuur kan maken. De foto geeft een prachtig contrast tussen de het ijskoude onderwerp met de vervaarlijk uitziende ijspegels en de zachte kleuren van de eerste zonnestralen. Een vlucht brandganzen maakt het beeld af. Een beeld van extreem koude omstandigheden die we moeten koesteren omdat ze steeds minder vaak voorkomen!

Zwart-wit: David Pattyn

Ⓒ David Pattyn

Juryrapport: Deze fuut is duidelijk overvallen door een zware wolkbreuk, het water waarin hij leeft is veranderd in een kolkende massa en de vaak zo statige vogel is wat in elkaar gedoken om al dat geweld het hoofd te bieden. Schuilen is helaas geen optie. De weersomstandigheden worden nog dramatischer door de keuze voor een zwart-wit beeld. Het lage camerastandpunt maakt dat de intensiteit van de regen nog duidelijker tot uiting komt.

Geleedpotigen en ongewervelden: Wim Vooijs

Ⓒ Wim Vooijs

Juryrapport: Een foto die ons meeneemt in de wereld van piepkleine springstaartjes. Door de bijzonder val van het licht krijgen zowel het kleine diertje als zijn omgeving een buitenaardse uitstraling. De fotograaf is er in geslaagd om dit springstaartje, dat niet veel groter dan 1 mm is, creatief vast te leggen in het tegenlicht, maar slaagt er ook in een mooi beeld te geven van het diertje zelf met de bijzonder kop, de hooggeplaatste oogjes en zijn glinsterende beharing.

Planten en paddenstoelen: Marian Smeets

Ⓒ Erik van Velden

Juryrapport: De bosanemoon is bij uitstek een bloemetje om als onderwerp op lichte, vrolijke foto’s de lente te vieren. Deze foto bewijst dat een heel andere benadering van deze voorjaarsbloeier ook een heel interessante foto kan opleveren. Er is gekozen voor een standpunt onder de bloem waardoor de nog koude, grijze lucht en de kale bomen goed te zien zijn. De leefwereld van dit kleine plantje blijkt opeens ook zijn grimmige kanten te kennen in het prille voorjaar waar vorst en wind nog vrij spel hebben. Toch weet ook op deze foto de bosanemoon de interesse te trekken en een klein beetje kleur te brengen met haar felgele meeldraden.

Vogels: Ed van Loon

Ⓒ Ed van Loon

Juryrapport: Een echte actiefoto die precies op het juiste moment is gemaakt. De velduil heeft een muis gevangen en bereidt zich voor op een lekker hapje. De ook in dit gebied jagende torenvalk denkt hier echter anders over en ziet de muis van de velduil als een makkelijke snack. Helaas leert de foto ons niet wie uiteindelijk een smakelijke maaltijd heeft gehad. De foto is een combinatie van de juiste timing, een geweldige gebeurtenis en een mooie zachte belichting.

Abstract: René Weterings

Ⓒ René Weterings

Juryrapport: Een spiraal van kleine veertjes in de mooiste kleuren maken van deze foto een aantrekkelijk geheel. Deze tentakels van de pauwkokerworm maken duidelijk dat je niet naar tropische zeeën hoeft te reizen om kleurrijke dieren te vinden. De spiraalvormige, diepblauw met oranje gekleurde tentakel geeft door de combinatie van scherpte en onscherpte veel diepte en trekt je aandacht automatisch naar het hart van de foto.

Natuurtalent van het jaar: Josh Rozema

Ⓒ Josh Rozema

Josh Rozema is als Natuurtalent van het jaar gekozen met zijn foto van een grutto. De jury schreef over zijn foto: "Een foto van de grutto doet het altijd goed. Deze vogel is Nederlands trots maar heeft het helaas lastig in ons land. Deze grutto is gefotografeerd op het fietspad. Een bijzondere plek voor deze vogel die het liefst in weilanden vertoeft. Door zijn plek op het fietspad ontstaat een foto die anders is dan anders en waarbij het hele dier prachtig te bestuderen is."

Natuurfotograaf van het jaar: Jowan Iven

Jowan Iven mag zich Natuurfotograaf van het jaar noemen. Hij wint deze prijs voor zijn zwart-wit serie. Die hij in Coronatijd dichtbij huis maakte. De jury: „In dit portfolio wordt duidelijk dat je voor het oerbosgevoel niet ver van huis hoeft te gaan. Bijna alle foto’s zijn genomen in het dorp van de fotograaf en stralen toch het echte ruige wildernisgevoel uit. Door de bijzondere hoek, de fraai herhalende structuren of soms juist wilde groeiwijzen plus de keuze voor zwart-wit foto’s ontstaat een prachtig portfolio van deze wilde lokale bossen in het klein.”

Ⓒ Jowan Iven

Ⓒ Jowan Iven

Ⓒ Jowan Iven

Ⓒ Jowan Iven

Tentoonstelling

De Groene Camera is een initiatief van Natuurfotografie Magazine in samenwerking met Museon-Omniversum. Deze samenwerking resulteert in een fototentoonstelling van meer dan 70 foto’s. Naast alle winnaars hangen er ook de foto's van alle eervolle vermeldingen in de onderdelen Natuurfoto van het jaar en Natuurtalent van het jaar.