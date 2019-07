Uw Garage: Volvo 121/Amazon uit 1966

Mijn man is gek van de fiat 500, we hebben er heel wat opgehaald uit Italie. Dan gingen we op vakantie met een lege aanhanger achter de auto en kochten ter plekke een 500-tje. Hij sleutelde er thuis wat aan, reed er mee rond en dan was er altijd wel iemand die de 500 wilde overnemen. Tijdens zo'n Italiaanse vakantie in 1998 hadden we het over vroegere auto's en vroeg mijn man zich af of de Amazon van mijn vader nog rond zou rijden. Dit was de eerste van vele Volvo's die mijn vader heeft gehad, hij kocht de auto tweedehands en heeft er vijf jaar in gereden. Omdat hij jaarlijks veel kilometers maakte heeft hij er een gas installatie in laten zetten, best bijzonder in die tijd.

