Sleutel kwijt? Je hoeft niet het hele slot te vervangen!

Op uitnodiging van de man van de nicht gingen mijn meissie, mijn kleine man en ik een lang weekeinde naar Vlieland. De favoriete vakantiebestemming van mijn meissie en haar familie. Daar moet een heel programma worden afgedraaid: de vuurtoren moet beklommen, de haven bekeken, de camping over gefietst, in de strandtent eten, krabbetjes op het wad zoeken, alle winkeltjes in de Dorpsstraat bezocht. Het enige waar ik deze keer onderuit kwam, was de fietstocht naar het Posthuys, zeven kilometer tegenwind, heen en terug!

Later die avond, onder het genot van een alcoholische versnapering, zaten mijn meissie en ik met de man van de nicht op ons balkon. „Waar is de tweede sleutel?” vroeg de nicht. Dat was een dingetje; we hadden afgesproken de sleutel onder een steen te verstoppen zodat we er allemaal in konden.

Toen bleek dat er zowel een voor- als achterdeursleutel was, werd besloten een sleutel per stel mee te nemen. Ik had die van ons, de andere was weg. Wiens schuld was dat? De nicht kon haar gangen precies nagaan, mijn meissie beweerde geen sleutel te hebben aangeraakt en de man van de nicht kon zich door alle chaos überhaupt niets meer herinneren.

Er werd met de vinger gewezen; wij allen richting man van nicht. Geappt met de rest van de op het eiland aanwezige familie; man van nicht. Geruzied; nicht en man. Gezocht; man van nicht. Druk gespeculeerd over de torenhoge kosten die dit euvel met zich zou meebrengen, want de eigenaar was al verwittigd en er moest een heel nieuw slot in, want een reservesleutel was er niet.

Nu is vervanging van een compleet slot helemaal niet nodig. Maar wist de man van de nicht veel. Gelukkig heeft hij mij. Je kunt namelijk ook gewoon alleen de cilinder vervangen.

De cilinder is een van de belangrijkste onderdelen, deze bedient de nachtschoot van een insteekslot. Hij zorgt ervoor dat jouw slot met een sleutel of automatisch kan worden open- en dichtgedraaid. Een cilinder wordt ook wel een cilinderslot genoemd, maar officieel is een cilinderslot een insteekslot waarin een profielcilinder kan worden geplaatst. Die laatste kun je vervangen.

Dan zit je nog met het probleem dat de deur op slot zit en de sleutel kwijt is. Dit slot was voorzien van veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging; van de buitenkant geen koud kunstje om open te breken. Gelukkig hadden wij nog toegang via de achterdeur. Van binnenuit het veiligheidsbeslag losschroeven, vervolgens met de verstelbare moersleutel de cilinder breken en open is de deur. Nieuwe cilinder erin en voor een kleine 40 euro ben je klaar.

Vlak voor vertrek van het eiland toch nog even met de kantine van de camping gebeld. Wat bleek? De sleutel lag daar!

Benieuwd hoe snel je een cilinder breekt? Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt staat een video klaar.

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl