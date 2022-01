De middeleeuwse stadswijk van Ernst (60) is eigenlijk nooit af

Premium Binnenland

Elfstedentocht 1997 veranderde leven van dweilorkest: ’Sindsdien hele wereld over’

Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent was 25 jaar geleden niet de enige die uit de anonimiteit trad. Ook de bij Bartlehiem spelende pretband Kleintje Pils werd op 4 januari 1997 plotsklaps wereldvermaard. Het ’ABBA’ onder de dweilorkesten trad sinds de ontdekking in Friesland op in ruim veertig landen...