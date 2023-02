Onderzoek: Mannen die klein geschapen zijn, zijn eerder geneigd een snelle sportauto te kopen

Soms komen we van die onderzoeken tegen die weinig wereldschokkend zijn, maar die we toch graag met jullie willen delen. Dit keer is dat een onderzoek dat is uitgevoerd door psychologen van de University College London, een Britse Universiteit.

De psychologen stellen namelijk dat mannen die denken dat ze een kleine penis hebben, eerder geneigd zijn om een snelle bolide te kopen dan mannen die geloven dat ze een gemiddelde penislengte hebben.

De onderzoekers wisten 200 mannen tussen de 18 tot 74 jaar te strikken voor hun onderzoek. Aan de proefpersonen werd onder meer gevraagd hoe groot hun wens is om luxe producten zoals dure (sport)auto’s te kopen.

Aan een deel van de mannen werd verteld dat de gemiddelde penislengte wereldwijd zo’n 17 centimeter is, de andere mannen kregen te horen dat de gemiddelde lengte 10 centimeter is. (Overigens zou de gemiddelde lengte wereldwijd in realiteit op zo’n 12.5 centimeter liggen.)

De psychologen ontdekten dat de mannen die denken dat zij kleiner geschapen zijn dan gemiddeld, een grotere wens hebben om een flitsende auto te bezitten dan de mannen die boven of rond de gemiddelde lengte zaten. „Misschien is er iets in de mannelijke psyche dat auto’s en penissen met elkaar verbindt”, schrijven de psychologen in hun onderzoeksresultaten. „We hebben ontdekt dat mannen, en met name mannen boven de 30, een sportwagen fascinerender vinden als ze denken dat ze een kleine penis hebben.”

De wens om een snelle sportauto te bezitten is volgens de psychologen niet alleen maar te koppelen aan de penislengte. Ook leeftijd zou een rol spelen. Mannen ouder dan 29 jaar zouden een grotere wens hebben om in opvallende bolide rond te rijden dan de jongere heren.