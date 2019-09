Dit is ‘m, de Land Rover Defender

Had Land Rover acht jaar nodig om de Land Rover Defender productieklaar te maken? Kijkend naar de negatieve reacties op het conceptmodel zou je dat kunnen denken. De die-hard Defender-fans waren niet echt gecharmeerd van het onder de naam DC100 Defender gepresenteerde studiemodel. Het ontwerp kon de vuilnisbak in als het aan de Defender-freaks lag. Het ontwerp verdween inderdaad in de afvalemmer, want Land Rovers designbaas Gerry McGovern legde een nieuw model op tafel. Hij had er echter geen acht jaar voor nodig. De 4x4-specialist verlegde de prioriteiten, waardoor de komst van de nieuwe editie verre van naadloos aansluit op het verdwijnen van de vorige Defender.

