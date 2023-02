’Nergens zulke lieve en behulpzame mensen als in Sri Lanka’

Herinnering

„In 2018 ben ik in 2,5 maand in m’n eentje vanuit Mexico via Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua en Costa Rica helemaal naar Panama afgezakt. Daarna doorgevlogen naar Canada waar ik, samen met mijn vriend die inmiddels mijn man is, nog een maand met een camper door West-Canada en Vancouver Island reisde. Tijdens deze reis heb ik geleerd hoe zelfstandig ik ben en heb ik een ultiem gevoel van vrijheid ervaren.”

Drama

„In Brazilië liep ik een parasiet op waarvan ik twee maanden ontzettend ziek ben geweest. Waarschijnlijk door voedsel of zwemmen in vervuild water.”

Gadget

„Aangezien ik meestal met een backpack reis, zijn packing cubes onmisbaar: afsluitbare ’zakken’ in verschillende maten waarin je al je kleren geordend kunt meenemen.”

Bijzonder

„Snorkelen met mantaroggen bij de Komodo Eilanden in Indonesië, een boottocht van vier dagen. Zo’n bijzondere ervaring! We werden een uur lang omringd door een stuk of tien mantaroggen die meters breed zijn.”

Gastvrij

„Nooit heb ik zulke gastvrije, lieve en behulpzame mensen ontmoet als in Sri Lanka. We voelden ons ontzettend welkom.”

Voedsel

„In de Pantanal-streek in Brazilië leven piranha’s in de rivier. Tijdens een visuitje kun je ze vangen en eventueel opeten. Uiteindelijk was de smaak niet heel bijzonder, het smaakte een beetje als witvis.”

Gek

„In Sri Lanka stal een wilde olifant mijn schoen. Hij hengelde met zijn slurf in de tuktuk, waarschijnlijk op zoek naar eten. Dat vond hij niet, maar wel mijn schoen. Een paar meter verder gooide hij hem weer op de grond! We kwamen maar liefst drie wilde olifanten tegen, midden op de weg.”

Wens

„Boven aan mijn lijstje staat Afrika omdat ik daar nog niet ben geweest. Momenteel plannen we een reis naar Marokko en Namibië.”

Overschat

„Mexico is een fantastische bestemming, maar plekken als Playa del Carmen en Cancun zijn overhyped. Het stikt er van de toeristen, veel Amerikanen. De Mexicaanse sfeer en cultuur zijn hier niet meer te vinden.”

