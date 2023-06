Wat is beter voor hart en bloeddruk: sportschool of buiten?

Ik heb vijf jaar geleden een ritmestoornis ontwikkeld en heb daarnaast een hoge bloeddruk. Ik probeer zoveel mogelijk te wandelen, liefst in de bossen of op het strand. Mijn man zegt dat ik net zo goed naar de sportschool om de hoek kan gaan. Wat is wijsheid?

Cardioloog Leonard Hofstra: „Wat een mooie vraag is dit! De laatste tijd is er nogal wat te doen over de natuur, met name in relatie tot de klimaatverandering. Maar wat is nu de toegevoegde waarde van tijd in de natuur doorbrengen voor onze gezondheid?

Een recent artikel in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet heeft een groot aantal studies die het effect van de natuur op gezondheid hebben, onderzocht en voor ons op een rij gezet.

Dit wordt ook wel een meta-analyse genoemd.

Voorgeschreven

Hierbij werden studies geselecteerd waarbij patiënten actief door hun arts werden aangemoedigd om de natuur in te gaan. Met andere woorden: de natuur werd als het ware voorgeschreven aan deze mensen.

Wat deze studie liet zien? Veel tijd in de natuur doorbrengen wordt geassocieerd met een verlaging van 5 mmHg van de bovendruk en 4 mmHg van de onderdruk. Voor iemand zoals u, met een hogebloeddrukprobleem, een prachtige uitkomst!

Stappen

Een ander mooi effect van de natuur was dat er gemiddeld bijna 1000 stappen per dag meer werden gezet. Verder werden betere scores gezien op het gebied van depressie en angst.

Het lijkt er daarom op dat u beter uw eigen koers kunt varen en u er veel op kunt uitgaan in de natuur. Luister maar niet te veel naar uw man...!.”

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl.