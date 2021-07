Het is wereldwijde emoji-dag! :-)

Je stuurt vast dagelijks wel een emoji uit: een eyeroll als je weer eens niets begrijpt, een cheeky tong uitstekende, of gewoon een die over de grond rolt van het lachen.

Knap hoe zo’n smiley je huidige gemoedstoestand zo scherp weet weer te geven!

En dat terwijl hij wellicht zomaar ontstaan is als typefout. De Engelse dichter schreef in 1648:

Tumble me down, and I will sit

Upon my ruins (smiling yet :)

Herken je hem? De :) wordt door historici in twijfel getrokken, en dus stamt de eerste bewuste smiley uit 1982. Hoogleraar computerwetenschap aan de Universiteit van Pittsburgh Scott Fahlman mailde wat collega’s met daarin het idee om in grappige bedoelde berichten het symbool :) te gebruiken en in serieuze berichten een :(. Dit om misverstanden in communicatie te voorkomen.

Dat was de smiley, maar we hebben natuurlijk ook de emoji, de plaatjesversie van de typografie als :) en :(.

Die staat op conto van de Japanse Shigetaka Kurita, die in 1999 176 pictogrammen bedacht, elk max 12 bij 12 pixels. Het mobiele internet van toen trok niet meer dan 250 tekens in een email, en dus moest een plaatje meer dan woorden zeggen.

Inmiddels zijn er honderden emoji’s te gebruiken, waarvan de lachend huilende emoji favoriet is, zo blijk uit onderzoek. De huilende emoji, al debatteert het internet al jaren of ’ie nu huilt of lacht, wordt ook vaak gestuurd, evenals de rollend en huilend van het lachen-emoji en die met een blosje op de wangen ook in de top 10. Geen gezicht, wel vaak gebruikt: het rode hartje, op plek 5 van de top 10 van meest gebruikte emoji’s.

En zoals voor alles geldt, gaan ook emoji’s met hun tijd mee. Zo is de mondkapjessmiley (helaas) een veelgebruikte. Uit een analyse van de tweets verstuurd van 8 op 9 maart in het begin van de coronacrisis was het mondkapjesplaatje de meestgebruikte, met de bacterie-emoji is een goede tweede.

Sinds vorig jaar kijkt de mondkapje-emoji ook niet meer sip van vrolijk, om zo toch de moed erin te houden. :-)