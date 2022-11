Dit mag nooit meer weg: Vaders knutselwerk

Zelfgemaakte spulletjes zijn vaak de mooiste herinneringen. Een geknoopt kussen van oma of dat vogelhuisje van pa, emotioneel gezien van meer waarde dan sieraden of geld. Geen wonder dat ze vaak worden gekoesterd door de kinderen.

Zoals deze handgemaakte houten briefopener, jarenlang gebruikt door Beb, de vader van Pauline van Neck. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen knutselaar was. Beb hield meer van tuinieren en de natuur. Reden dat deze briefopener extra bijzonder is voor Pauline.

Nalatenschap

„Hij is gemaakt in de zomervakantie van 1964, toen mijn moeder zwanger was van mijn broer. Ze moest rustig aan doen en ze vierden vakantie in Putten, samen met mijn oudste zus die toen twee was. Uitstapjes zaten er niet echt in, mijn vader verveelde zich en ging uit arren moede maar houtsnijden. Daarmee is de briefopener één van de weinige tastbare en persoonlijke herinneringen die hij heeft nagelaten”, vertelt Pauline.

Vader Beb (van Santen) was oorspronkelijk metselaar en later bestierde hij samen met zijn vrouw Wil een groentezaak in Bloemhof, een vooroorlogse woonwijk in Rotterdam. Hun vrije tijd brachten ze graag door in hun volkstuinhuisje met moestuin. Uiteindelijk kregen ze drie kinderen en Pauline is de jongste. „Het is niet alleen de briefopener, maar ook het verhaal erachter. Ik zie ze bij wijze zo zitten in Putten.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl.