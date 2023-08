Muurtje slopen? Hier moet je op letten

Wij kijken graag naar klusprogramma’s. Mijn meissie is dol op de programma’s waarin een woonkamer volledig opnieuw wordt ingericht, ik ben meer van de verbouwingen.

Een beetje zoals het thuis ook gaat: zij bedenkt hoe het moet worden, ik hoe het constructief in elkaar moet. Waar ik me over blijf verbazen, is de manier waarop een zekere familie die steeds nieuwe projecten begint, de handen uit de mouwen steekt. Dat gaat uiteraard niet zonder ruzies en mislukkingen, wat volgens veel landgenoten hilariteit oplevert, want de kijkcijfers zijn booming.

Waarover ik me dan verbaas? Nou, vooral over hoe de heer des huizes de sloop van een wandje aanpakt.

Niet zoals de familie waarvan de achternaam met een M begint: hakkend op een muur inslaan totdat er een splintertje afkomt. Dat duurt lang, levert veel rommel en stof op en is, excusez le mot, een beetje dom.

Voordat je gaat slopen, check je uiteraard of het muurtje überhaupt weg kan.

Een vuistregel: is het muurtje dunner dan 10 centimeter, dan betreft het een scheidingswand en kun je hem zonder problemen weghalen. Alles dikker dan die 10 centimeter zou een draagmuur kunnen zijn. In dat geval kan deze tot aan het dak doorlopen of er kan een balklaag van een verdieping op rusten. Bij twijfel altijd en expert inschakelen.

Als er wandcontactdozen in de muur zitten, koppel ze dan af in de centrale doos. Vervolgens breek je de wand af in de omgekeerde volgorde van hoe je hem opbouwt. Verwijder eerst de beplating: houten planken, plaatmateriaal of gipsplaten. Daarna de constructie: houten latten of gips- of gasbetonblokken. Werk in dat laatste geval van boven naar beneden. Je kunt ook gebruikmaken van de reciprozaag waarmee je de hele wand in hanteerbare blokken zaagt.

Ruim puin meteen op voor het overzicht en gebruik het juiste gereedschap.

Een schroevendraaier is nou eenmaal geen breekbeitel, Martien!

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl