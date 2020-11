Recept van de dag: kalfslever

Nodig voor 2 personen:

Voor de gestoofde sjalotten:

•4 grote sjalotten

•boter

•4 eetl sherryazijn

•½ dl zoete madeirawijn

•2 laurierblaadjes

•2 takjes verse tijm

•peper

•zout

Voor de kalfslever:

•2 lapjes kalfslever (tussen de 100 en 150g het stuk)

•1 eetl bloem

•scheut olijfolie

•klontje boter

•peper, zout

Bereiding:

Pel de sjalotten en snij ze in de lengte in lange fijne reepjes.

Smelt een redelijk klontje boter. Stoof er de reepjes sjalot in en roer regelmatig even in de pan. Laat ze niet kleuren. Schenk na 10 minuten de wijnazijn bij de gestoofde sjalotten. Nu de Madeira erbij, de blaadjes laurier en de verse tijm toe. Wat zout en peper en laat nog wat stoven.

De slager maakt de lever mooi schoon voor je en je krijgt twee mooie plakken mee. Beetje zout, beetje peper er over. Haal de lapjes door wat bloem. Dan een stevige klont boter in de pan, goed heet laten worden, de lever om en om bakken, in totaal een minuut of drie en klaar. Serveer met die prachtige saus er over. Natuurlijk lusten we nog lever. Of opnieuw!