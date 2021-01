Recept van de dag: kipfilets met frisse smaken

Dan dienen zich recepten aan zoals deze kip met citroen. Neem maar weer eens een keer ouderwetse kipfilets, want als je een beetje voorzichtig bent, zijn die natuurlijk ook heerlijk klaar te maken. En zoek even een behoorlijke kip uit, vanzelfsprekend. Kippendijvlees is ook goed.

Rasp alvast de citroen. Pers een halve citroen uit en haal de kipfilet door het sap. Beetje zout en een beetje peper er over en dan komt het; smelt de boter in een schaal die zo ook de oven in kan. Leg de kipfilets in de gesmolten boter en draai ze even op hoog vuur rond. Tot ze net bruin worden. Bedek ze dan met een stuk bakpapier en schuif ze de oven in. Die stond al op 180°C. Hoe lang hou je ze er in? Zijn ze erg dik dan is 20 minuten nodig, zijn het dunnere filets dan ben je met een kwartier klaar. Waren ze op kamertemperatuur dan is 10 minuten genoeg. Dat zal je zelf even moeten inschatten. Haal de stukken filet uit de schaal. Zet de schaal weer op het vuur, heel heet, dan de bouillon erbij, roer alles goed los. De room erbij, en laat het geheel tot de helft terug koken. Dan wat citroenrasp er in, wat extra sap en de fijngesneden peterselie. Proef of je er nog wat zout of peper in wilt. Dan giet je de saus over kipfilets. En je serveert er natuurlijk puree bij, aardappel en peterseliewortel door elkaar. Oh, dat is lekker zonnig.

Nodig voor 4 personen:

• 4 enkele kipfilets (totaal zo’n 400 gr)

• 1 citroen

• 1 eetl boter

• 150 ml room

• 150 ml kippenbouillon

• 2 eetl peterselie, fijngesneden

• zout en peper