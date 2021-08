Tips van onze lezers: deze Nederlandse plaatsen zijn leuk voor een stedentrip

Natuurlijk is het leuk om voor een stedentrip de grens over te gaan, maar Nederland heeft ook genoeg leuke plaatsen. Zelf was ik laatst voor een staycation (een korte vakantie in eigen land of zelfs in eigen woonplaats) in Gouda. Wat een sfeervolle stad!

Rika Koopman bezocht onlangs voor het eerst in veertig jaar Breda en was aangenaam verrast. „Een leuke stad met leuke winkeltjes, gezellige terrasjes en heerlijke restaurants. Ook fijn is de goede parkeergelegenheid.”

Harlingen wordt opvallend vaak genoemd, door onder anderen Nella de Groot en Lida Kwast. Daar kun je volgens hen goed shoppen en wandelen. Een dagtocht naar Vlieland of Terschelling en zeehonden spotten zijn uitjes die zij aanraden.

Max Joling schrijft dat hij vroeger graag zo luxe en zover mogelijk op vakantie ging, maar dat hij het door de pandemie nu juist leuk vindt om Nederland te ontdekken. Zo is hij in Valkenburg, Zandvoort en Delft geweest en staan Amsterdam en Maastricht op de planning. „We slaan zelfs de vakantie in september naar Lanzarote over om van ons eigen land te genieten.”

Flaneren

Een prachtige nieuwe boulevard, een leuk plein en veel restaurants (waarvan twee sterrenrestaurants): Harlingen is een mooie oude stad om heerlijk te flaneren.

Nella de Groot

Schoon

Net terug van twee dagen Leiden samen met mijn zoon van 13. Een mooie schone stad, gezellig met grachten. We hebben op een vlonder op het water gedineerd en zijn naar de bioscoop geweest. We gaan zeker terug.

Chantal Theunissen

Gezellig

Den Bosch is een gezellige stad voor een korte trip. Je vindt er leuke winkels en veel terrasjes waar je lekker kunt eten en drinken. Een rondvaart door de Binnendieze is zeker aan te raden.

Anne-Lies Mangels

Veelzijdig

Met de historische binnenstad waar je goed kunt winkelen, het Spaarne en het stadsbos De Haarlemmerhout heeft Haarlem veel te bieden. De verbinding met de rest van Nederland is bovendien heel goed dankzij prima treinverbindingen.

Esther Burghout

Allure

In Barneveld is winkelen net even anders. Het heeft door zijn grote winkelaanbod een stadse allure. Zelfstandige winkeliers met een eigen assortiment op gebied van mode, wonen en delicatessen worden afgewisseld met gezellige eet- en drinkgelegenheden.

Simone Giele