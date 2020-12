Glen Faria op liefdevolle missie met verrassingstour

Glen Faria brengt tijdens het optreden zijn nieuwe single ’Goed dat je er bent’ ten gehore. Een lied dat hij in samenwerking met de Bijenkorf heeft geschreven om het gevoel van samenzijn te versterken. „Vooral in de dagen voor kerst is het belangrijk dat we naar elkaar blijven omkijken.”

„Door corona kunnen we helaas niet samen zijn met alle mensen die we liefhebben. Fysiek contact, de warmte voelen, is niet meer mogelijk. Met ’Goed dat je er bent’ hoop ik toch de warmte te kunnen verspreiden”, vertelt hij. ”Tijdens het schrijven heb ik mij laten inspireren door de beelden van lege winkelstraten en de stilte die in de straten heerst, waar het normaal gesproken op plekken een gezellig samenkomen is.”

De artiest heeft er samen met NL Cares heel bewust voor gekozen om bij verpleeg- en verzorginstellingen op te treden. „Daar wonen de mensen die in deze tijd heel weinig contact met anderen hebben. Zij kunnen het gevoel van samenzijn extra goed gebruiken.”

De rijdende etalage die net als de Bijenkorfetalages heel feestelijk is ingericht, maakt het voor Glen mogelijk om volledig coronaporoof op te treden. „Zeker voor de mensen bij wie ik langs ga, is het belangrijk dat we voorzichtig zijn zodat ze niet besmet kunnen raken met corona.”

Een uitgebreider interview met Glen Faria lees je binnenkort in De Telegraaf.