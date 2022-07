Niet roken en niet plassen in de zee: deze Europese strandregels kende je misschien nog niet

Geen handdoeken

Spiaggia della Pelosa op Sardinië wordt door velen (en vooral door de lokale bevolking) gezien als een van de mooiste stranden van Europa. Dat willen de locals ook graag zo houden. Om massatoerisme te voorkomen, moeten bezoekers daarom nu drie euro entree betalen. Dagelijks mogen er maximaal 1500 mensen van het strand genieten. Ben je een van de gelukkigen, dan krijg je een armband als bewijs dat je hebt betaald. Opvallend: je mag hier geen handdoek neerleggen om lekker van het zonnetje te genieten. Dat zou namelijk niet goed zijn voor de kwaliteit van het zand.

Bekijk ook: Cinque Terre komt met slipperverbod

Niet plassen in de zee

Een opmerkelijke regel in Vigo (Galicië): plassen in de zee is ten strengste verboden. Ook urineren op het strand is geheel tegen de regels in. Zee- en strandplassers kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot maar liefst 750 euro. De regel is bedoeld om de stranden van Vigo schoner te krijgen. Overigens mag je behalve plassen ook niet poepen in de zee...

Niet roken

Een sigaretje roken terwijl je lekker met je voeten in het zand zit op het strand van Barcelona? Dat kun je maar beter niet doen, want het is verboden. Steek je toch een sigaretje op, dan riskeer je een boete van dertig euro.

Bikini’s en voetbalshirts

Dan zijn er ook nog een aantal toeristische badplaatsen waar bepaalde kledingvoorschriften gelden. In Sorrento aan de Italiaanse Amalfikust is het dragen van badkleding verboden als je niet op het strand of bij het zwembad bent. Ook mag je niet met een ontbloot bovenlijf door de straten van Sorrento ronddwalen. Het kan je een boete van 500 (!) euro opleveren.

Ook op Mallorca willen ze dat toeristen er fatsoenlijk bijlopen. Voetbalshirts en kleding met logo’s van alcoholmerken kun je maar beter thuis (of in de koffer) laten. Draag je ze wel, dan zul je geen boete krijgen. Wel loop je grote kans dat je niet welkom bent in een restaurant.