Expert pleit op internationale conferentie voor norm AI-raketten ’Druk op knop dodelijke autonome wapens niet overlaten aan machines’

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

De autonome drone STM Kargu Ⓒ FOTO STM

Met de grootschalige wapenleveranties aan Oekraïne laait ook de discussie op over raketten en vliegtuigjes die tijdens een oorlog autonoom opereren op basis van artificiële intelligentie (AI). Afgelopen week was er een internationale conferentie over in Den Haag.