Smaaktest: dit zijn volgens ons de 3 lekkerste M&M’s-achtigen

De M&M’s-achtigen met pinda’s – u weet wel, in de gele zakjes – eet ik meestal tijdens een bezoek aan de bioscoop, om na een halfuur de zak terzijde te schuiven omdat ik een beetje misselijk ben...

De met een suikerlaagje omhulde chocolade was een uitvinding van het Britse bedrijf HI Rowntree & Company die ze in 1937 als Smarties op de markt bracht. Wie heeft die niet als kind gegeten?

De Amerikaanse ondernemer Forrest Mars Sr., zoon van de oprichter van Mars Company, kopieerde het idee voor het snoepje en noemde ze M&M’s. De M&M's met pinda zagen in 1954 het levenslicht, maar hadden de eerste jaren alleen een lichtbruine kleur. Pas in 1960 werden de kleuren geel, rood en groen toegevoegd, in de jaren 90 kwam blauw erbij. Naast naturel en pinda zijn er nu ook M&M-achtigen met gepofte rijst, pindakaas, praline en zelfs brownie.

Tijdens de test werd meteen duidelijk dat de concurrenten niet altijd succesvol zijn in het kopiëren van de gele M&M’s. Zo vielen de Choco-pinda’s van Albert Heijn totaal niet in de smaak. „Chemisch en een doffe kleur.” Ook Big Hit Mr. Choc van Lidl („Proeft naar goedkope chocolade”) en huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt kreeg de handen niet op elkaar („Te zoet en te zacht”). De chocopinda’s van Jumbo glansden weliswaar fantastisch, maar waren „zacht en smakeloos”.

Slechts drie merken scoorden een ruime voldoende: M&M’s, G’woon, het huismerk van Vomar/Coop en Pea-Nuts van Aldi. Daarom deze week geen top 5, maar een top 3.

1.

Hoewel de kleur van de gele M&M’s iets te wensen overliet, smaakten ze toch het beste. „Super, volle smaak en goede bite.” „Je proeft duidelijk de pinda’s.” „Heel goed, al is de de kleur nogal vaal.” €2,85 per 250 gr

2.

De chocoladepinda’s van huismerk G’Woon (Vomar/Coop) deden het opvallend goed. „Meer dan prima, een erg goede bite.” „Mooie kleur, fijne smaak.” „Ik proef zowaar echt pinda!” €1,04 per 250 gr

3.

Op een derde plek vinden we Pea-Nuts van Aldi terug. „Gewoon zoals ze moeten smaken. De kleur valt wel een beetje tegen.” „Helemaal niets op aan te merken.” €1,59 per 400 gr