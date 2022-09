Motortest Ténéré World Raid: net iets beter dan z’n broer

Het blok klinkt heel bekend in de oren, daar is dan ook niks aan veranderd. Door de veel bredere tank en dubbele tankdoppen voelt de World Raid wel een stuk massiever aan dan de standaard Ténéré. Het 15 mm hogere kuipruitje zet me met m’n 1m76 helemaal uit de wind. Toch een verschil met de gewone Ténéré, waar de bovenkant van m’n helm wél wind pakt.

De nu volledig instelbare vering voelt zowel voor als achter vrij stug aan – op het randje van oncomfortabel, zelfs – maar blijkt een stuk beter te dempen dan op de standaard Ténéré.

Ondertussen zie ik al volstrekt niks meer door opwaaiend stof terwijl iedereen enthousiast de banden laat spinnen, niet gehinderd door de afwezige tractiecontrole.

Offroad toont de Ténéré World Raid zich vriendelijk en ongemeen capabel als avonturier. Het vermogen blijkt meer dan voldoende om de gang er lekker in te houden.

Uit gewoonte tuur ik af en toe even naar de benzine, maar de voorraad lijkt nauwelijks te willen slinken, zelfs niet na een dikke 100 kilometer in hoogstens derde versnelling, met een regelmatig spinnend achterwiel.

Of ik de World Raid zou verkiezen boven de gewone Ténéré (prijsverschil van meer dan 2000 euro)? De vering is ontegenzeggelijk beter, hoewel stug op de gewone weg. De stuurdemper redde letterlijk m’n hachje en de gemoedsrust die de schier onbeperkte actieradius biedt en de net iets betere windbescherming zijn absolute pluspunten.

Om het TFT-dashboard maal ik persoonlijk niet, maar de World Raid voelt net dat beetje kwalitatiever aan dan z’n broer.

Motor

vloeistofgekoelde paralleltwin

Cilinderinhoud

698cc

Max. vermogen

73,5 pk

Gewicht

220 kg

Prijs

€ 14.799