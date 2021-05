Huishoudvraag: waarom de douche naspoelen met koud water?

Maarten: „Is het inderdaad beter om de douche na gebruik met koud water na te spoelen?”

Zamarra: Koud water bevat iets minder kalk dan warm water en zal minder aanslag achterlaten.

Boenen

Christine: „Ik heb onze notenhouten kamerkast met boenwas ingesmeerd en deze is nu erg dof.”

Zamarra: Boenwas moet je in het hout wijven/boenen. Hoe meer lagen en hoe meer was, des te meer het gaat glanzen. Wrijf de was er goed in, met de houtrichting mee en laat minstens twee uur indrogen. Daarna opwrijven met een boenborstel om elk hoekje en kantje te bereiken. Ga nog even over het meubel met een panty voor extra glans.

