Zo gebruik je pur als isolatiemateriaal

Een muis in huis! Ik heb alle kieren en gaten van ons appartement met pur gedicht. Maar daar is het niet specifiek voor bedoeld.

Een paniekerig telefoontje: een muis zat vast in het scharnier van ons prullenbakdeksel. Mijn meissie had de prullenbak op het balkon gezet en de deur op slot gedraaid. Een levende muis kan namelijk een deur openmaken.

Ik ging aan de gang met pur, oftewel PU-schuim (voluit Polyurethaanschuim), een soort alleskunner. Te gebruiken voor het dichten van naden, kieren, gaten tussen vloeren, scheidingswanden en bevestiging of afdichting van deur- en raamkozijnen.

Daarnaast leent pur zich uitermate goed om te isoleren. Het hecht op praktisch alle ondergronden en is makkelijk te snijden om openingen voor leidingen en buizen te maken. Het schuim hardt uit onder invloed van vocht in de lucht en blijft tegelijkertijd flexibel.

Maak eerst de ondergrond goed schoon, vetvrij en een beetje vochtig. Dit zorgt voor een betere hechting. Voor het aanbrengen van sommige pur-types moet je de spuitbus ondersteboven houden (check de verpakking). Schud de spuitbus ongeveer een halve minuut en schroef het spuitstuk vast op de spuitkop.

Spuit niet te veel pur in één keer, het kan namelijk enorm uitzetten. In principe kun je overtollig schuim makkelijk wegsnijden, maar als je het ter isolatie in een spouwmuur spuit, kan de muur door de uitzettingskracht naar buiten worden gedrukt. Wil je het schuim alleen vanwege zijn verlijmende werking gebruiken, kies dan voor pur waarop ’low expansion’ vermeld staat. Schud de bus regelmatig. Als je in meerdere lagen werkt, is het meestal nodig die steeds vochtig te maken.

Overtollige resten pur moet je direct na het uitharden verwijderen met behulp van een breekmes. Achtergebleven restjes kun je met een speciale verwijderaar weghalen. Breng het met een borsteltje op het schuim aan, even laten inwerken en wegwrijven met een droge doek.

Bekijk ook: Klusexpert Dennis Mulder beantwoordt prangende vragen over isoleren

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl