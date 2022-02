Getest: kookboek voor studenten (+ recept voor penne met spinazie)

Kijk, dat hebben wij nu eens graag. Thuiskomen na een drukke werkdag en gewoon de benen onder tafel kunnen schuiven. Voor een bord penne met gorgonzola en walnoten, geen slecht idee om het weekend in te gaan. Aan iedereen die thuis een puber heeft rondlopen: bovenstaand scenario is haalbaarder dan u misschien denkt.

Er moest bij mij ook een Studentenkookboek op mijn bureau belanden voor ik besefte dat de zoon van 17 nog maar bitter weinig ervaring heeft in de keuken. Omdat ik geen jongvolwassene wil ‘afleveren’ die het enkel redt met Dr. Oetker of Tupperware van mama (gaat niet gebeuren, echt níét!), schuif ik hem het boek onder de neus.

Jij kiest en jij kookt, zo luidt onze afspraak. En dat ik mij er verder niet mee zal bemoeien. Hij gaat akkoord en kiest voor een gerecht dat hem doet denken aan zijn skivakanties in Oostenrijk. Eenvoudig, maar je moet ergens beginnen. Mijn voornemen om mij er niet mee te bemoeien blijft overeind tot hij walnoot per walnoot begint te hakken (het is vrijdagavond, ik heb honger!).

Wanneer het bord op tafel staat, is de voldoening groot. Voor hem. “Ik vind het zelf lekker!” En voor mij. Het ís lekker. En ik heb het gevoel dat we een drempel van betekenis hebben overschreden.

Het Studentenkookboek zal geen schoonheidsprijs winnen voor lay- out of fotografie. Het vegetarisch aanbod mocht in deze tijd ook wat uitgebreider. Maar met een aantrekkelijke selectie gerechten die het doorsnee studentenvoer overstijgen, en met recepten waarin zelfs de eenvoudigste stappen worden toegelicht – ‘was en top de boontjes (= de topjes aan de uiteinden eraf snijden)’ – doet het wat het moet doen: nieuwbakken koks hun plan leren trekken.

Nu nog zorgen dat die deur niet opnieuw dichtslaat. Die katerkebab vraagt om geproefd te worden, toch?

Recept: penne met spinazie en walnoten

Nodig voor 2 porties

200 g penne

70 g gepelde walnoten

1 teentje knoflook

200 g verse spinazie

100 g blauwe kaas, bijvoorbeeld gorgonzola

1 el olijfolie

Peper en zout

Bereiding

Breng een pan met gezouten water aan de kook. Gooi de pasta erin als het water kookt en wacht tot het water weer kookt. Zet het vuur wat zachter. Wacht tot de pasta gaar is, giet af in een vergiet en laat uitlekken.

Hak de walnoten in stukjes. Pel de knoflook en hak hem superfijn. Was de spinazie.

Verwarm wat olijfolie in een pan op een matig vuur en laat de knoflook even bakken.

Doe de spinazie erbij – werk in porties als de pan te klein is voor alle spinazie – en laat de spinazie- blaadjes even slinken. Breng op smaak met peper en zout.

Meng de pasta met de spinazie en de walnoten en verbrokkel de kaas erover.

Even anders

Geen fan van blauwe kaas? Probeer feta of geitenkaas.

Geen spinazie in huis, maar wel een courgette of stuk broccoli? Niets mis mee.

Geen walnoten? Geroosterde pijnboompitten doen het ook goed.