Tips van Zamarra om Birkenstock-sandalen goed schoon te krijgen

Zweet, stof en wie weet wat nog meer kan resulteren in zwarte teenafdrukken en een nare geur in het suède voetbed. Als u de sandalen intensief draagt, maak ze dan regelmatig schoon. Eens per maand is geen overbodige luxe.

Met een suèdeborstel kunt u het vuil zoveel mogelijk weghalen. Maak daarna een pasta van twee delen water en een deel baking soda (ook wel zuiveringszout of bicarbonaat).

Dip een microvezeldoek in de pasta en schuur hiermee de zool, waarbij u kleine cirkels maakt. Veeg met een schone doek de pasta van het voetbed.

De kurkzool is eenvoudig schoon te maken met een sopje van een halve liter water met een druppel afwasmiddel en een eetlepel schoonmaakazijn. Gebruik een oude tandenborstel om het kurk mee te poetsen. Veeg de zool daarna af met een vochtige doek en laat drogen (niet in de zon).

