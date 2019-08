Megapapegaai ontdekt van een meter hoog

Een tekening van de papegaai zoals die er vermoedelijk uit heeft gezien. Ⓒ AFP

WELLINGTON - Wetenschappers in Nieuw-Zeeland hebben naar eigen zeggen de grootste papegaai ooit gevonden. Het fossiel van het dier werd gevonden bij St. Bathans in Centraal Otago. Volgens de onderzoekers was het beest maarliefst een meter hoog en woog hij ongeveer zeven kilo.