Recept: Honingkip uit de oven

Culinair

Dagrecept: Verkoelende Marokkaanse avocado-smoothie

Een tijd terg sprak ik met die leuke Vlaamse Soumia Aattaoui, die me van alles vertelde over haar Marokkaanse roots en het eten aldaar. Het water liep me in de mond toen ik hoorde over de avocado-smoothies die je in Marokko op elke straathoek kunt kopen: verkoelend en niet overdreven zoet.